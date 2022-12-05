Во вторнике в столице температура поднимется до -3°.

Во вторник, 6 декабря, в Киеве ожидается практически безоблачная погода, а температура поднимется на пару градусов по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в ночь на 6 декабря, температура в столице опустится до -9°, а днем подимется до -3°. Будет много солнца. Без осадков.

Ощущение тепла нивелирует юго-восточный ветер, скорость которого будет достигать 3,7 - 6,6 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и составит 756 миллиметров ртутного столба утром и 751 - вечером.

Видео дня

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +2°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем -1°.

В Тернополе 5 декабря ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем 0°.

В Виннице сегодня будет -5°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -5, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -3°.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -2°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -8°...-3°.

В Одессе 5 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем 0°.

В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -2°.

В Запорожье температура ночью -7°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -9°...-4°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -4°.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -2°...+1°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -4°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -5°.

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