Во вторник, 6 декабря, в Киеве ожидается практически безоблачная погода, а температура поднимется на пару градусов по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в ночь на 6 декабря, температура в столице опустится до -9°, а днем подимется до -3°. Будет много солнца. Без осадков.
Ощущение тепла нивелирует юго-восточный ветер, скорость которого будет достигать 3,7 - 6,6 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и составит 756 миллиметров ртутного столба утром и 751 - вечером.
Погода в Украине завтра
Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +2°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.
В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем -1°.
В Тернополе 5 декабря ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем 0°.
В Виннице сегодня будет -5°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью -5, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -3°.
В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -2°, небольшая облачность.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -8°...-3°.
В Одессе 5 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем 0°.
В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -2°.
В Запорожье температура ночью -7°, днем -2°, ясно и безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -9°...-4°, небольшая облачность.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -4°.
В Днепре температура ночью будет -7°, днем -2°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, -2°...+1°.
В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -4°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -10°, днем -5°.