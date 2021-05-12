Спасатели предупреждают об опасности схода лавин.

Сегодня, 12 мая, температура в Карпатах повысилась до +7°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный 2-3 м/с. Температура воздуха +7°", - говорится в сообщении.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в связи с оттепелью, в высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Прогноз погоды в Украине на 12 мая: данные погоды УНИАН

В среду, 12 мая, запад, восток и часть севера Украины накроют дожди. Похолодает: температура в центральных областях упадет до +12°...+14°. Теплее всего будет в западных регионах, здесь температура продержится на уровне +22°.

В Киеве - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6°, днем +15°.

Во Львове в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +21°.

В Одессе 12 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +15°.

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Автор: Елена Пилипчак