Наталья Диденко говорит, что следующая неделя в Украине будет прохладной.

Следующая неделя в Украине не порадует теплом. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

"На следующей неделе в Украине будет преобладать прохладная погода, не стоит резко менять гардероб, увлекаться прогулками без шапок... Зима, хотя и мягкая, однако еще продолжается", - акцентирует синоптик.

По ее данным, потепление ожидается, ориентировочно, лишь ближе к концу февраля, но и оно, скорее всего, будет кратковременным.

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"Ближайшее потепление ожидается 23-24 февраля. Но это не точно, что надолго", - сообщила она и показала прогностическую диаграмму для Киева.

В Украину идет холодный фронт - что известно

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что 17 и 18 февраля в Украине будет преобладать теплая погода, но фронт с северо-запада повлечет осадки в воскресенье.

"В ближайшие двое суток сохранится теплая погода, порой с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега", - сообщил он.

Под влиянием выступления антициклона с востока, 17 февраля почти по всей Украине будет наблюдаться спокойная и теплая погода без существенных осадков и опасных явлений. Однако в воскресенье погода немного изменится. Продвижение холодного фронта с северо-запада станет причиной небольших дождей в большинстве областей.

Однако, по данным синоптика, температурный фон 17 и 18 февраля существенно не изменится и останется выше климатической нормы.

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