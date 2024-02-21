В конце февраля в Украине ожидается похолодание.

Февраль в Украине завершится похолоданием. Об этом в комментарии "Телеграфа" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в период с 27 по 29 февраля произойдет снижение температуры на 5-7 градусов в связи с поступлением более холодного воздуха с востока Европы. Аномальное тепло останется только на Закарпатье, где днем столбики термометров покажут +11 ... +18 °С.

Ветер к концу месяца сохранится в среднем южной направленности, с незначительными колебаниями направления в отдельные дни.

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Снежный покров высотой 1-4 см, который сейчас еще местами присутствует на севере левобережья страны и в западных областях, к концу месяца полностью сойдет, за исключением Карпатского региона.

Таким образом, по словам синоптика, процессы в атмосфере над Европой постепенно превращаются в весенний характер. Этому способствует высокое положение солнца днем, отсутствие снежного покрова и преобладание циркуляции тепла из южных широт в северные регионы.

Когда в Украине наступит метеорологическая весна - прогноз синоптика

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что наступление метеорологической весны в Украине синоптики пока не фиксируют - для этого среднесуточная температура должна преобладать 0 градусов несколько суток подряд.

Зато, по словам агрометеорологов, сейчас в Украине начался период предсвадебия.

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