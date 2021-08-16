Остров заметила береговая охрана, наблюдавшая за извержением с воздуха.

В Японии после извержения подводного вулкана обнаружили новый остров.

Об открытии в понедельник 16 августа, сообщила государственная береговая охрана, пишет Kyodo News.

Извержение вулкана началось в пятницу в 50 км к югу от острова Ивото, расположенного примерно в 1 200 км к югу от Токио, на территории группы тихоокеанских островов Огасавара. Береговая охрана обнаружила новообразованный остров, когда в воскресенье наблюдала за извержением с воздуха.

Новый остров находится недалеко от Ивото. У него С-образная форма и диаметр около 1 км.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о дыме и большом количестве пепла в близлежащих водах, поскольку ожидается, что активное извержение вулкана продолжится.

Ранее новые острова в этой местности появлялись в 1904, 1914 и 1986 годах. Все они в итоге оказались затоплены. По данным береговой охраны, последний из этих трех затонул примерно через два месяца после обнаружения.

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Автор: Катерина Комолова