В Якутии сейчас действует наивысший, чрезвычайный класс пожарной опасности.

Трасса «Колыма» в российской Якутии из-за масштабных пожаров, которые бушуют на площади 100 тысяч гектаров, стала похожа на «портал в ад».

Так ее прозвали сами водители после того, как к шоссе вплотную подступил лесной пожар, передает 5-tv.ru.

В Якутии сейчас действует наивысший, чрезвычайный класс пожарной опасности. Местным жителям запретили посещать леса, а большинству водителей приходится искать объездной путь. Пожары бушуют в 17-ти районах.

Рядом с населенными пунктами тушить очаги помогают тысячи людей. В самых труднодоступных точках работают парашютисты-десантники Авиалесоохраны. Многие из них приехали на помощь из других регионов.

По словам специалистов, причиной массовой вспышки лесных пожаров стали грозы.

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Автор: Денис Прядко