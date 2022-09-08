По данным Укргидрометцентра, ожидаются сильные дожди, грозы и сильный ветер.

В Украине на завтра из-за ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 9-11 сентября в Украине ожидается существенное изменение погодных условий.

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Как сообщается, днем 9 сентября в западных областях пройдут значительные дожди, местами ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Также ухудшение погоды ожидается в течение 10-11 сентября не только в западных, но и северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, на севере Одесской и Николаевской областей, а 11 сентября и в Полтавской области.

Как сообщал Погода УНИАН, до конца текущей недели в Украине ожидается резкое изменение погоды. В частности, уже в пятницу, 9 сентября, на западе Украины резко похолодает и начнутся дожди. Температура в некоторых областях опустится до +14° днем, а дожди местами будут сильными. Также осадки достигнут Житомирской, Винницкой и Одесской областей.

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