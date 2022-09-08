Дожди ожидаются уже ближайшей ночью.

В Украине на выходных, 10 и 11 сентября, ожидается осложнение погоды. В частности, синоптик Наталья Диденко предупреждает о дождях, похолодании и сильном ветре.

По ее словам, уже ближайшей ночью и утром 9 сентября локальные дожди пройдут на Херсонщине и Николаевщине.

"В пятницу дожди от умеренных до сильных наиболее вероятны в западных областях, вечером осадки дойдут до Винничины", - спрогнозировала она.

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По ее прогнозу, температура воздуха 9 сентября составит +17...+22 градуса, в западных областях будет +13...+18 градусов.

"Осложнение погоды ожидается в течение субботы-воскресенья в западных, северных, центральных областях Украины - дожди, холодно и ветрено", - предупредила она.

По ее словам, на юге дожди более вероятны в воскресенье, на востоке Украины пока что будет без осадков.

Также, по ее данным, 10-11 сентября в Киеве ожидается дождь, местами сильный, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, а температура снизится до +10...+13 градусов!

Как сообщал Погода УНИАН, до конца текущей недели в Украине ожидается резкое изменение погоды. В частности, уже в пятницу, 9 сентября, на западе Украины резко похолодает и начнутся дожди. Температура в некоторых областях опустится до +14° днем, а дожди местами будут сильными. Также осадки достигнут Житомирской, Винницкой и Одесской областей.

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