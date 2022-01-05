В скором времени в Украину вернутся морозы.

В ближайшие дни погода в Украине изменится. На смену аномальному теплу придут морозы.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, передает "Обозреватель".

"6 января дожди прекратятся, на нашу территорию будет влиять антициклон. Начнется понижение температуры", - рассказала она.

По словам специалиста, похолодание сначала придет в западные области, а 7 января распространится практически по всей территории Украины. 7-8 января, по ее данным, будет преобладать погода без осадков, возможны солнечные прояснения.

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"Морозы пока будут умеренными. К примеру, в Киеве ночью будет максимум до -5 градусов, в дневные часы до 0 градусов", - говорит синоптик.

В Карпатах 6 января осадки перейдут в фазу снега, потому в горах добавится снежный покров. Ожидается умеренный мороз, около -3…-4 градуса, а в ночь на 7 января до -10 градусов.

Погода на Рождество

Во Львове, по словам Натальи Птухи, уже к вечеру 6 января температура будет с отметкой "минус". Ночью около -4 градусов, днем 0…-2 градуса и солнечно.

В Киеве 6 января вечером еще будет "плюс", в ночные часы до -2 градусов, днем 7 января около 0 градусов. Тоже солнечно.

В Днепре вечером 6 января, ночью и утром 7 января еще будет плюсовая температура, 0…+2 градуса. Однако к вечеру уже будет до -3 градусов.

В Одессе будет преимущественно плюсовая температура, +1…+3 градуса. Солнечно. "И только поздним вечером 7 января может быть небольшой "минус"", - уточнила синоптик.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал возвращение в Украину сильных морозов.

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