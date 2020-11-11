В Укргидрометцентре рассказали, выпадет ли на этой неделе первый снег
В Киеве ночные морозы ожидаются ближе к выходным.
До конца текущей недели по всей территории Украины ожидается дневная температура 0°...+5°. При этом ночная температура упадет до 0°...-5°.
Об этом РБК-Украина сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
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В то же время Укргидрометцентр пока не ожидает первого снега в Украине.
"Не будет первого снега на этой неделе. Поле повышенного давления и без осадков. Кое-где туманы в утренние часы", - сказал он.
Согласно прогнозу, слабый мороз до -1° возможен в восточных областях и днем. При этом ночная температура к выходным упадет в этом регионе до -7°...-8°.
В Киеве ночные морозы ожидаются ближе к выходным.
"По области - да. По Киеву на этой неделе ночью около нуля, на выходных и -1° может быть", - сказал он.
Как отметил синоптик, заморозки в Украине наблюдались и ранее в течение этой осени.
"Даже сегодня утром зафиксированы небольшие морозы", - добавил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.
Зима в Украине в 2020 году: прогноз климатолога
Температура воздуха в Украине с каждым годом повышается и этот процесс будет меняться и в дальнейшем.
"Вероятно, что раз в десять лет, а в некоторых регионах не так часто, могут бывать суровые холодные и снежные зимы. То есть вероятность таких зим остается, но они будут случаться все реже", - рассказала климатолог Вера Балабух.
Она добавила, что повышение температуры приведет к необратимым последствиям в атмосфере и в частности – в климатической системе Украины.
"Повышение средней температуры воздуха в год на 0,1 градуса означает рост продолжительности теплого периода на один день. Поэтому, когда речь идет о том, что средняя температура глобально может вырасти на два градуса, это означает, что продолжительность теплого периода может увеличиться на 20 дней", - пояснила Балабух.
- Винница+8°... +2°
- Днепр+5°... +1°
- Донецк+7°... -1°
- Житомир+8°... +1°
- Запорожье+6°... +1°
- Ивано-Франковск+7°... +1°
- Киев+6°... +1°
- Кропивницкий+6°... -1°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+7°... +3°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+9°... +5°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+7°... +1°
- Симферополь+8°... +2°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+7°... 0°
- Харьков+5°... -2°
- Херсон+9°... +1°
- Хмельницкий+7°... +2°
- Черкассы+6°... +2°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+8°... -1°