В Укргидрометцентре рассказали, выпадет ли на этой неделе первый снег

В Киеве ночные морозы ожидаются ближе к выходным.

Пока в Украине сохранится бесснежная погода / фото УНИАН

До конца текущей недели по всей территории Украины ожидается дневная температура 0°...+5°. При этом ночная температура упадет до 0°...-5°.

Об этом РБК-Украина сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

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В то же время Укргидрометцентр пока не ожидает первого снега в Украине.

"Не будет первого снега на этой неделе. Поле повышенного давления и без осадков. Кое-где туманы в утренние часы", - сказал он.

Согласно прогнозу, слабый мороз до -1° возможен в восточных областях и днем. При этом ночная температура к выходным упадет в этом регионе до -7°...-8°.

В Киеве ночные морозы ожидаются ближе к выходным.

"По области - да. По Киеву на этой неделе ночью около нуля, на выходных и -1° может быть", - сказал он.

Как отметил синоптик, заморозки в Украине наблюдались и ранее в течение этой осени.

"Даже сегодня утром зафиксированы небольшие морозы", - добавил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

Зима в Украине в 2020 году: прогноз климатолога

Температура воздуха в Украине с каждым годом повышается и этот процесс будет меняться и в дальнейшем.

"Вероятно, что раз в десять лет, а в некоторых регионах не так часто, могут бывать суровые холодные и снежные зимы. То есть вероятность таких зим остается, но они будут случаться все реже", - рассказала климатолог Вера Балабух.

Она добавила, что повышение температуры приведет к необратимым последствиям в атмосфере и в частности – в климатической системе Украины.

"Повышение средней температуры воздуха в год на 0,1 градуса означает рост продолжительности теплого периода на один день. Поэтому, когда речь идет о том, что средняя температура глобально может вырасти на два градуса, это означает, что продолжительность теплого периода может увеличиться на 20 дней", - пояснила Балабух.