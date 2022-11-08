В среду, 9 ноября, в нескольких областях Украины ожидается потепление.

На этой неделе в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды. В следующие трое суток будет без существенных осадков, а температура несколько снизится. Однако в середине недели в нескольких областях потеплеет аж до +16°.

По данным Укргидрометцентра, в начале недели в Украине будет облачная погода без существенных осадков. Ночью и утром 9 ноября в западных и южных областях, 10 ноября по всей Украине местами ожидается туман.

Температура ночью ожидается 1-6° тепла, днем будет +7...+13°.

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"В среду на Прикарпатье и в Одесской области до +16°", - порадовали синоптики.

Сегодня в восточных, большинстве центральных и южных областей, а 10-11 ноября на юго-востоке страны ночью от 2° тепла до 3° мороза, а днем воздух прогреется до 4-10° тепла.

Как прогнозируется, уже ближе к концу недели в большинстве областей Украины, кроме востока, пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Как сообщал Погода УНИАН, ближайшая неделя в Украине будет относительно теплой, без резких скачков и перепадов температур. Осадков будет немного и они будут несильными. К концу недели по всей стране немного похолодает.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие дни погодные условия в Украине будут определяться антициклонами. Ожидается погода без значительных осадков, а температура сохранится выше нормы практически по всей стране.

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