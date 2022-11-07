Дождей будет немного и они ожидаются неинтенсивными.

Ближайшая неделя в Украине будет относительно теплой, без резких скачков и перепадов температур. Осадков будет немного и они будут несильными. К Концу недели по всей стране немного похолодает.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с преимущественно пасмурной погода. Лишь на юго-востоке ожидаются прояснения. 7 ноября в Украине будут наблюдаться температурные контрасты. На западе температура поднимется до +11°...+15°, а на востоке и северо-востоке будет всего +5°...+6°. Без осадков.

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Во вторник, 8 ноября, в Украине станет меньше облачности. На западе по-прежнему будет теплее всего, +12°...+14°. На востоке чуть потеплеет, +6°...+7°. На остальной территории столбики термометров покажут +7°...+12°.

В среду, 9 ноября, температурные контрасты в Украине продолжат сглаживаться за счет потепления на Левобережье. Так, на востоке и северо-востоке столбики термометров покажут уже +8°...+10°. В центральных областях и на юге температура будет подниматься до +9°...+12°, на севере - до +13°, а на западе ожидается +12°...+14°. Без осадков.

В середине недели, 10 ноября, температура выровняется. Практически по всей стране столбики термометров покажут +9°...+12°, лишь местами на западе будет до +13°. Вместе с тем местами в западных областях покапают небольшие дожди. На остальной территории Украины будет сухо и немного облачно.

Перед выходными погода начнет меняться. Температура по всей стране снизится на пару градусов, до +7°...+11°, лишь на юге еще будет +9°...+13°. На западе и севере Украины пройдут небольшие дожди.

На выходных украинцев ждет пасмурная погода. Практически по всей стране температура будет в пределах +7°...+9°, лишь на юге воздух прогреется до +9°...+12°. Облачности станет больше, а в отдельных областях покапают небольшие дожди.

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