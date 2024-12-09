Под конец недели ночью температура будет опускаться до -6°...-9°.

На этой неделе погода в Украине изменится. До середины недели дожди, снег и мокрый снег продолжатся, днем будет небольшой "плюс". С четверга, 12 декабря, погода начнет меняться: осадки прекратятся, облаков станет меньше, а солнца больше, но температура при этом снизится. Под конец недели уже практически по всей стране "минус" будет как ночью, так и днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 9 декабря, в Украине будет пасмурным и мокрым. Во многих областях пройдут небольшие дожди, а столбики термометров покажут +1°...+5°, на юге будет до +8°, а в Крыму - до +15°.

Во вторник, 10 декабря, осадков в Украине станет больше. Практически по всей стране пройдут дожди, мокрый снег и снег. Температура будет от +1° до +6°, на юге +7°...+10°, а в Крыму - до +14°.

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В среду, 11 декабря, украинцев также ждет пасмурная и мокрая погода. Столбики термометров покажут 0°...+6°, на юге +5°...+7°, в крыму - до +10°.

С четверга, 12 декабря, погода в Украине начнет меняться. Осадки с этого дня практически прекратятся, ночью во многих областях уже будет небольшой "минус", а днем столбики термометров покажут 0°...+2° на юге - до +3°...+4°.

В пятницу, 13 декабря, туч в Украине станет меньше, на западе страны вообще будет ясно и безоблачно. Температура снизится еще немного, будет -2°...0°, на Прикарпатье, в Закарпатской области и местами на юге ожидается до 0°...+3°.

На выходных, 14 и 15 декабря, в Украине будет холодно и без существенных осадков. Ночью температура будет падать до -6°...-9°, а днем ожидается от небольшого "минуса" до небольшого "плюса". Только в Крыму под конец недели воздух снова прогреется до +7°.

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