Существенное снижение температуры коснется западных областей, а осадки пройдут по всей Украине.

Эта неделя принесет в Украину резкое похолодание. Особенно его ощутят жители западных областей, где температура днем будет опускаться до +16°. При этом практически всю неделю будут лить дожди, которые зайдут в Украину с запада, а потом накроют и всю страну.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 23 августа, в большинстве регионов Украины будет небольшая облачность и комфортная температура на уровне +24°...+26°. На юге и в некоторых центральных областях будет ясная и безоблачная погода, а воздух здесь прогреется до +29°.

На день Независимости, 24 августа, в Украину зайдет фронт, который принесет с собой дожди. Осадки в этот день ожидаются на западе страны. Местами здесь температура опустится до +18°. На остальной территории - без осадков, до +31°.

В первый рабочий день этой недели, 25 августа, погода существенно не изменится, лишь на западе еще больше похолодает. В этот день здесь ожидается +16°...+20°, сплошная облачность и дожди. Осадки также ожидаются в некоторых северных областях и Винницкой области. В центре, на востоке и юге - без осадков, температура +26°...+31°.

В четверг, 26 августа, дожди накроют все западные и северные области. На остальной территории страны будет преобладать облачная погода с прояснениями.

В пятницу, 27 августа, дожди накроют практически всю Украину. Лишь местами на юге, в Крыму и на крайнем востоке будет сухая погода. На западе и севере до +22°, на остальной территории +22°...+28°.

На выходных дожди отступят и по всей стране снизится температура. Уже в субботу, 28 августа, осадки будут лишь в некоторых восточных, центральных и северных областях. При этом на западе похолодает до +15°...+19°, на остальной территории - до +27°. Аналогичная погода будет и в воскресенье, 29 августа.

Народный прогноз на неделю

23 августа - день Лаврентия. Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик.

24 августа - день Федора и Василия. Дым без ветра бьет к земле - к дождю. Орехов много, а грибов мало - зима будет снежная и морозная.

25 августа - день Фоки. Это был день уборки на поветях - это помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря. Надо было разобраться там, чтобы было куда убирать летнюю упряжь, соху, борону, нельзя было допустить, чтобы "на поветях черт ногу переломил".

26 августа - Максимов день. Лето зиму строит: зимнее тепло - летний холод, зимой вьюги - летом ненастье, зима снежная - лето дождливое, зима морозная - лето жаркое.

27 августа - Михеев день. В этот день начинается листопад. Тихий ветер в саду - сухая осень в лес.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Если молодое бабье лето солнечное - жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето - к ясной и холодной зиме.

29 августа - Хлебный (ореховый) Спас. Если на третий Спас вода спокойна, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.

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Автор: Екатерина Лиманская