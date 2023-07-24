К нам несется неустойчивая воздушная масса с Балкан.

Новая неделя принесет в Украину неустойчивую погоду с грозовыми дождями и колебаниями температуры воздуха. Кое-где ожидаются сильные шквалы и град. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его словам, начиная с 25 июля к нам поступит неустойчивая и жаркая воздушная масса балканского происхождения. Атмосферное давление окажется ниже нормы.

"Значительное содержание влаги и высокие параметры неустойчивости станут причиной периодического выпадения осадков в сопровождении гроз, местами града и сильных шквалов. На юге, востоке и в центре Украины существенно повысится температура", - прогнозирует синоптик.

По его данным, более комфортные показатели температурного фона сохранятся в западных областях, а на выходных погода стабилизируется: осадки прекратятся на большей части страны.

Погода 24 июля - прогноз на сегодня

Сегодня, по прогнозу Игоря Кибальчича, на территории большинства областей будет преобладать переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +22...+27 °С, в южных и юго-западных областях воздух прогреется до +28...+32 °С.

Погода 25 июля

"Во вторник, 25 июля, в западных областях ожидается неустойчивая погода: пройдут грозовые дожди, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17-22 м/с", - прогнозирует Кибальчич.

На остальной территории страны сохранится погода без существенных осадков. Скорость ветра будет 7-12 м/с, днем в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +16...+21 °С, днем +28...+33 °С, в южной части местами +34...+36 °С.

Погода 26 июля

"В среду, 26 июля, грозовые дожди сохранятся в западных областях, днем также неустойчивая погода накроет северные и центральные регионы Украины. Местами на Правобережье будут наблюдаться шквалы, сильные ливни и град", - прогнозирует синоптик.

В восточных и южных областях будет сухо и жарко. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с. В центральных и южных областях днем ожидаются отдельные порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +17...+22 °С, днем +30...+35 °С, в центральных и южных областях местами раскалит до+36...+38 °С. В западной части заметно прохладнее - в дневные часы +18 ... +23 °С.

Похолодание в Украине

По данным Погода УНИАН, ближайшей недели в Украине будут наблюдаться температурные контрасты: на западе значительно похолодает, а на востоке и юге будет жара.

Разница температур достигнет максимума в середине недели, когда на западе похолодает до +17°...+19°, а на востоке ударит 35-градусная жара.

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