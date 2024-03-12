В ближайшие дни в столице будет прохладно и влажно.

В ближайшие дни в Киевской области будет влажно, пасмурно и прохладно, однако синоптики уже назвали даты, когда температура в столице повысится, а небо прояснится.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что во вторник и среду, 12 и 13 марта, Киевщина несколько почувствует влияние атмосферных фронтов с юго-запада - небо затянет серыми облаками, будет преобладать влажная погода, но осадки ожидаются преимущественно только по правобережью области. Но уже с 14 марта погода в столице улучшится.

"С четверга снова погоду будет формировать поле повышенного давления, будет больше прояснений, а температурные показатели будут повышаться", - сообщили в Укргидрометцентре.

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Так, по данным синоптиков, 14 -15 марта днем ожидается +7°...+9°, а уже в субботу воздух в столице будет прогреваться до +11°.

Когда в Украину вернется настоящее весеннее тепло - прогноз

По данным Погода УНИАН, в ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода, местами с дождями. Стабилизация погодных условий ожидается в конце недели. В частности, 16 марта температура в большинстве областей Украины иже будет повышаться до +10°...+15°. 17 марта в Украину снова придут небольшие дожди, однако на температуру они не повлияют - будет тепло, +10°...+15°, на Закарпатье - до +16°.

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