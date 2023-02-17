Ожидаются сильные осадки и потепление.

В Украине ожидается потепление и сильные осадки. Об этом предупредил народный синоптик Станислав Щедрин.

По его данным, сегодня по всей территории Польши ожидается сложная погода с сильными осадками. "А уже днем 18 февраля непогода доберется до Украины", - сказал он.

По прогнозу Щедрина, завтра у нас по всей стране пройдут сильные осадки смешанной фазы, но в то же время ожидается и резкое потепление.

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Как сообщ Погода УНИАН, сегодня непогода добралась до Карпат. На высокогорье облачно, видимость упала до 20 метров, дует сильный ветер, а также держится 10-градусный мороз. Спасатели призывают украинцев воздержаться от выхода в горы.

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