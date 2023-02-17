Сегодня на высокогорье Карпат очень ухудшилась погода.

В Карпатах сегодня испортилась погода. Людей просят не ходить в горы.

По данным спасателей, по состоянию на 07: 50 17 февраля на горе Поп Иван Черногорский облачно, а видимость упала до 20 метров. Также в горах дует юго-западный, скорость которого составляет 10 м/с, а температура упала до температура -10°.

"Внимание! Ухудшение погодных условий. Советуем воздержаться от выхода в высокогорье!"- говорится в предупреждении.

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Ухудшение погоды в Украине - что известно

По прогнозам синоптиков, на выходных в Украине резко изменится погода. Первые изменения будут ощущаться уже сегодня.

Так, по данным Погода УНИАН, на западе Украины станет еще теплее, местами столбики термометров покажут +5°...+10°. Зато в большинстве областей на Левобережье будет не выше "нуля". Также во многих областях ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождей.

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