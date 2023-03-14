Уже завтра снижение температуры почувствуют жители западных областей.

Потепление, которое сегодня ожидается в Украине, будет кратковременным. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, уже в среду, 15 марта, похолодание придет в западные области Украины, а впоследствии распространится по всей стране.

"В среду существенно похолодает в западных областях, в четверг - почти повсюду", - спрогнозировала она.

Однако, по данным синоптика, прохладная погода также будет царить недолго, уже на выходных весна возьмет свое - в Украине снова потеплеет.

"Ближайшие суббота-воскресенье снова вернут в Украину весеннее тепло", - резюмировала синоптик.

Погода 14 марта - Украину накрывает потепление

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня по всей Украине ожидается потепление. Температура поднимется на несколько градусов. Теплее всего будет на западе страны, где столбики термометров покажут +11°...+16°, на севере, в центре и на юге будет +7°...+11°, а на востоке ожидается от +7° до + 9°. Без осадков.

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