Перемены погоды стоит ждать уже через несколько дней.

В Украину заходит похолодание. Уже через несколько дней ожидаются дожди, мокрый снег и порывистый ветер.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, "осадки пододвинутся к нашей территории в четверг, 18 ноября".

"В течение 19 ноября и также в течение 20 ноября в Украине ожидается неустойчивая неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром. Соответственно, сильно будет прыгать атмосферное давление", - предупредила она.

Но, по данным синоптика, на выходных, 20 и 21 ноября, в Украину придет небольшое потепление.

Погода в Украине на завтра, 16 ноября

По прогнозу Натальи Диденко, 16 ноября температура воздуха в ночные часы будет опускаться до 2-8 градусов мороза, на Востоке в течение недели местами до -8...-11 градусов.

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Днем максимально ожидается лишь 0...+5 градусов.

"Чуть выше ожидается температура воздуха в западных областях ночью около нуля, днем +4...+10, на Закарпатье +7...+ 11 градусов", - рассказала синоптик.

По ее данным, осадков 16 ноября не ожидается.

Напомним, в Украине с понедельника, 15 ноября, ожидается новая волна похолодания. Согласно прогнозу, возможен мокрый снег, а ночные морозы достигнут -6°...-8°.

Так, по данным заместителя начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, в период с 15 по 18 ноября погоду без существенных осадков будет определять антициклон. Она также заявила, что 15 ноября атмосферные фронты принесут небольшой мокрый снег. По ее словам, снег возможен в Карпатах и на востоке Украины.

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Автор: Екатерина Лиманская