В Украину заходит похолодание. Уже через несколько дней ожидаются дожди, мокрый снег и порывистый ветер.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, "осадки пододвинутся к нашей территории в четверг, 18 ноября".
"В течение 19 ноября и также в течение 20 ноября в Украине ожидается неустойчивая неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром. Соответственно, сильно будет прыгать атмосферное давление", - предупредила она.
Но, по данным синоптика, на выходных, 20 и 21 ноября, в Украину придет небольшое потепление.
Погода в Украине на завтра, 16 ноября
По прогнозу Натальи Диденко, 16 ноября температура воздуха в ночные часы будет опускаться до 2-8 градусов мороза, на Востоке в течение недели местами до -8...-11 градусов.
Читайте такжеКлиматологи рассказали, какой будет грядущая зима в Украине (видео)
Днем максимально ожидается лишь 0...+5 градусов.
"Чуть выше ожидается температура воздуха в западных областях ночью около нуля, днем +4...+10, на Закарпатье +7...+ 11 градусов", - рассказала синоптик.
По ее данным, осадков 16 ноября не ожидается.
Напомним, в Украине с понедельника, 15 ноября, ожидается новая волна похолодания. Согласно прогнозу, возможен мокрый снег, а ночные морозы достигнут -6°...-8°.
Так, по данным заместителя начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, в период с 15 по 18 ноября погоду без существенных осадков будет определять антициклон. Она также заявила, что 15 ноября атмосферные фронты принесут небольшой мокрый снег. По ее словам, снег возможен в Карпатах и на востоке Украины.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: