Новая рабочая неделя в Украине начнется с относительно теплой погоды. 18 ноября ожидается переменная облачность, на крайнем западе возможны дожди и мокрый снег, а на остальной территории сохранится сухая погода. Теплее всего будет на юге - до +12°, а прохладнее всего будет в северной и восточной части - всего +6°...+7°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +1°, днем +7°.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +7°.
- В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +6°.
- В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +6°.
- В Тернополе 18 ноября ночью будет 0°, днем +8°, пасмурно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью 0°, днем +7°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +9°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +3°, пасмурно, возможен дождь и мокрый снег.
- В Черновцах в понедельник - ясно, ночью 0°, днем +8°.
- В Виннице сегодня будет 0°...+6°, ясно.
- В Житомире в понедельник ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+6°, ясно.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+8°.
- В Одессе 18 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет 0°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +12°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +7°.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +7°...+12°.
- В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.
18 ноября - какой сегодня праздник, приметы погоды
18 ноября – Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман - будет тепло. Иней на деревьях - скоро будет мороз.