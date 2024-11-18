Осадки вероятны только на крайнем западе страны.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с относительно теплой погоды. 18 ноября ожидается переменная облачность, на крайнем западе возможны дожди и мокрый снег, а на остальной территории сохранится сухая погода. Теплее всего будет на юге - до +12°, а прохладнее всего будет в северной и восточной части - всего +6°...+7°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +1°, днем +7°.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +7°.

В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +6°.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +6°.

В Тернополе 18 ноября ночью будет 0°, днем +8°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью 0°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +9°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +3°, пасмурно, возможен дождь и мокрый снег.

В Черновцах в понедельник - ясно, ночью 0°, днем +8°.

В Виннице сегодня будет 0°...+6°, ясно.

В Житомире в понедельник ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+6°, ясно.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+8°.

В Одессе 18 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.

В Херсоне в понедельник ночью будет 0°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +7°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +7°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +7°...+12°.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.

18 ноября - какой сегодня праздник, приметы погоды

18 ноября – Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман - будет тепло. Иней на деревьях - скоро будет мороз.

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