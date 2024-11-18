Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра на сегодня.

Во Львове на 18 ноября объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, будет бушевать и по территории Львовской области.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях... на сутки 18 ноября местами порывы юго-западного ветра 15 - 20 м/с", - говорится в сообщении.

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Из-за сильных порывов ветра на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз

18 ноября утром и днем на Львовщине пройдет небольшой дождь и мокрый снег. также утром на дорогах будет наблюдаться гололедица; слабый гололед. Ветер будет юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров днем покажут +2°...+7°.

В Карпатах ночью без осадков, а днем пройдет небольшой мокрый снег. Температура ночью -1°...-6°, днем около 0°.

В целом, по данным синоптиков, если на выходных на Львовщине будет теплая и солнечная погода, то с начала недели ситуация изменится. С понедельника будет идти дождь и пройдет небольшой мокрый снег. Температуры ночью будет падать до 0°...-5°, а днем будет +6°...+11°.

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