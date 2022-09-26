По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в Украине ожидается по-осеннему теплая, но дождливая погода.

В понедельник, 26 сентября, Украина окажется между двумя атмосферными образованиями - антициклоном Стефаном над восточным Черноморьем и циклоном Стефанией над Скандинавией.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Поєтому 26 сентября атмосферные фронты обусловят в большинстве областей периодические дожди", - предупредила синоптик.

Видео дня

По ее словам, в южной части Украины понедельник будет сухим. Также на юге и востоке максимальная температура воздуха будет достигать +19...+24 градусов. На остальной территории в течение дня предполагается +13...+18 градусов.

Ветер сегодня ожидается юго-западным, небольшим или умеренным.

В Украину идет потепление

Как сообщал Погода УНИАН, в Украину наконец постепенно приходит осеннее потепление, первыми его ощутят на юге нашей страны.

В частности, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, очень теплая погода, до +20...+25, а порой и до +27 градусов ожидается на этой неделе в южной части Украины, на востоке и местами в центральных областях.

Как долго в Украине продлится потепление

По словам народного синоптика Стаса Щедрина, потепление в Украине продлится до 6-7 октября.

Потепление на юге начнется 25-27 сентября, а с 27-28 числа и по 6-7 октября теплый воздух накроет всю Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: