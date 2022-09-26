В понедельник, 26 сентября, Украина окажется между двумя атмосферными образованиями - антициклоном Стефаном над восточным Черноморьем и циклоном Стефанией над Скандинавией.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Поєтому 26 сентября атмосферные фронты обусловят в большинстве областей периодические дожди", - предупредила синоптик.
По ее словам, в южной части Украины понедельник будет сухим. Также на юге и востоке максимальная температура воздуха будет достигать +19...+24 градусов. На остальной территории в течение дня предполагается +13...+18 градусов.
Ветер сегодня ожидается юго-западным, небольшим или умеренным.
В Украину идет потепление
Как сообщал Погода УНИАН, в Украину наконец постепенно приходит осеннее потепление, первыми его ощутят на юге нашей страны.
В частности, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, очень теплая погода, до +20...+25, а порой и до +27 градусов ожидается на этой неделе в южной части Украины, на востоке и местами в центральных областях.
Как долго в Украине продлится потепление
По словам народного синоптика Стаса Щедрина, потепление в Украине продлится до 6-7 октября.
Потепление на юге начнется 25-27 сентября, а с 27-28 числа и по 6-7 октября теплый воздух накроет всю Украину.