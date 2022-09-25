Однако дожди периодически будут выпадать в некоторых регионах.

В Украину наконец постепенно приходит осеннее потепление, первыми его ощутят на юге нашей страны.

Как говорится в прогнозе синоптика Наталки Диденко, с понедельника придут комфортные "плюсы" - до +27 градусов.

"На следующей неделе очень теплая погода, до +20...+25, а порой и до +27 градусов ожидается в южной части Украины, на востоке и местами в центральных областях", - говорится в ее сообщении. Видео дня

По словам Диденко, на севере и западе будет свежее, однако без каких-то ощутимых холодов.

"А вот дожди периодические будут выпадать - следите за новыми прогнозами", - уточнила синоптик.

Сколько в Украине продлится потепление

Ранее народный синоптик Стас Щедрин прогнозировал, что с воскресенья, 25 сентября, в Украине начнется долгожданное потепление, продлится оно до 6-7 октября.

Потепление на юге начнется 25-27 сентября, а с 27-28-го числа и по 6-7 октября теплый воздух накроет всю Украину.

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