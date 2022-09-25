По прогнозу синоптика, с 1 по 7 октября по всей стране ожидается постепенное прекращение осадков.

С воскресенья, 25 сентября, в Украине начнется долгожданное потепление, продлится оно до 6-7 октября.

Такой прогноз дал народный синоптик Стас Щедрин, сообщает ТСН.

Повышение градусов за окном связано с поступлением в Украину горячих воздушных масс. Потепление на юге начнется 25-27 сентября, а с 27-28-го числа и по 6-7 октября теплый воздух накроет всю Украину.

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В этот период ночью ожидается +13...+15°С по ночам и +23...+29°С в дневные часы, в Крыму даже до +32, говорит Щедрин.

По прогнозу синоптика, с 1 по 7 октября по всей стране ожидается постепенное прекращение осадков, в большинстве областей будет преобладать малооблачная, теплая и сухая погода.

Но погодный эксперт предупредил, что после 10 октября дожди и осенняя прохлада снова вернутся в Украину.

Потепление в Украине: прогноз Погода. УНИАН

По прогнозу Погода. УНИАН, 24 и 25 сентября в Украине ожидается изменение погоды. В воскресенье придет потепление. Повышение температуры ощутят жители западных и северных областей. К концу недели дожди также практически покинут территорию Украины - покапает только на востоке и местами на северо-востоке.

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