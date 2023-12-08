В субботу, 9 декабря, в Украине будет преобладать морозная погода, прогнозирует известная украинская синоптик Наталка Диденко.
"В ближайшую ночь ожидается -4… -11 градусов, завтра днем -1… -4 градуса. В южной части ночью и днем будет преобладать плюсовая температура", - отметила специалист.
Снег 9 декабря - прогноз
Как добавила Диденко, на востоке Украины в субботу пройдет мокрый снег, а дожди ожидаются в южной части.
"На остальной территории завтра - без существенных осадков", - прогнозирует синоптик.
Погода в Киеве 9 декабря
В Киеве суббота будет холодная, отметила Диденко:
"Ночью -5… -7 градусов, днем -1… -3 градуса. Осадки какие-то влиятельные - вряд ли. На дорогах и дорожках - скользко".
Потепление в Украине - дата
По прогнозу Диденко, в воскресенье, 10 декабря, и дальше в Украине начнет постепенно теплеть:
"С 11 декабря начинается оттепель. Потепление. Осадки периодические, но мокрый снег или дожди".
Напомним, 8 декабря в Украине бушует непогода, почти по всей территории Украины, кроме Запада, Херсонской области и Крыма, объявили первый уровень опасности (желтый).