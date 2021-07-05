На завтра, 6 июля, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Завтра в центре, на востоке и юге Украины ожидаются опасные метеорологические явления, в частности грозы, град, шквалы и значительные дожди.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"6 июля в южной части, восточных и центральных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в южных, днем и в восточных областях местами ожидаются значительные дожди.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Екатерина Лиманская