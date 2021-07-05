В Украине из-за опасных метеорологических явлений объявили штормовое предупреждение.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"5 июля в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
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Справка УНИАН. I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
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