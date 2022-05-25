По данным синоптиков, грозы будут на Прикарпатье и в Закарпатье.

В ближайшее время и до ночи в четырех областях Украины ожидаются грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие три часа с удержанием до конца суток и ночью 26 мая на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются грозы.

I уровень опасности объявлен в таких областях:

Львовская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +22°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +22°, сильный дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +21°.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью +8°, днем +22°.

В Тернополе 25 мая ночью будет +10°, днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°, гроза.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +11°...+25°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +25°.

В Виннице сегодня будет +12°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +8°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +23°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +9°...+21°.

В Одессе 25 мая - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +22°.

В Херсоне в среду ночью +11°, днем +22°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +8°...+19°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +20°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +6°...+19°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +19°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +20°.

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