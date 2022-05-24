В среду, 25 мая, в Украине станет еще теплее. В большинстве областей воздух прогреется до +18°...+22°, а на западе страны - до +25°. По всей стране будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью, лишь на западе местами пройдут дожди и грозы.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +22°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +22°, сильный дождь.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +21°.
- В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью +8°, днем +22°.
- В Тернополе 25 мая ночью будет +10°, днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°, гроза.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +11°...+25°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +25°.
- В Виннице завтра будет +12°...+22°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +8°, днем +21°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +9°...+21°.
- В Одессе 25 мая - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +22°.
- В Херсоне в среду ночью +11°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +8°...+19°, небольшая облачность.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +21°.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +6°...+19°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +19°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +20°.
Народный прогноз на 25 мая
25 мая - Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.