Осадки 25 мая ожидаются на западе Украины.

В среду, 25 мая, в Украине станет еще теплее. В большинстве областей воздух прогреется до +18°...+22°, а на западе страны - до +25°. По всей стране будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью, лишь на западе местами пройдут дожди и грозы.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +22°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +22°, сильный дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +21°.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью +8°, днем +22°.

В Тернополе 25 мая ночью будет +10°, днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +11°...+25°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +12°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +8°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +23°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +9°...+21°.

В Одессе 25 мая - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +22°.

В Херсоне в среду ночью +11°, днем +22°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +8°...+19°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +20°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +6°...+19°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +19°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +20°.

Народный прогноз на 25 мая

25 мая - Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.

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