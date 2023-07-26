Укргидрометцентр прогнозирует на завтра грозы, шквалы и сильные дожди.

На четверг, 27 июля, в Украине объявлено штормовое предупреждение. По данным Украинского гидрометцентра, непогода охватит почти всю страну.

"27 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, а ночью и в большинстве западных областей ожидаются значительные дожди.

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Из-за ухудшения погоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

На сегодня, 26 июля, во многих областях Украины также объявлен повышенный уровень опасности.

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в западных, в большинстве северных и Винницкой областях ожидаются грозы.

Также, по данным синоптиков, днем в западных областях ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

Сегодня на западе Украины ожидается свежая погода, +23°...+25°. На севере столбики термометров покажут +25°...+30°. В восточных областях ожидается около +31°...+32°. Также жарко будет в центральной части Украины, +31°...+33°, а на юге воздух прогреется до +28°...+32°.

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