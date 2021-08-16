Осадки ожидаются уже завтра, 17 августа. Дожди с грозами пройдут в западных областях.

Неделя принесет в Украину обилие дождей. Лить будет по всей стране. Также в западных областях ожидается похолодание, которое затронет север и центр Украины. На востоке и юге страны будет жарко, лишь к следующим выходным, 21 и 22 августа, ожидается снижение температуры.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 16 августа, в большинстве областей ожидается ясная и солнечная погода с температурой +27°...+33°. Лишь в некоторых западных областях будет пасмурно и пройдут дожди.

Во вторник, 17 августа, также будет преобладать солнечная и малооблачная погода, однако количество областей с осадками увеличится. Дожди накроют всю западную Украину. Осадки также ожидаются в Винницкой и Днепропетровской областях, в Крыму.

18 августа по всей стране ожидается небольшая облачность. На западе температура упадет до +20°...+22°, а на востоке по-прежнему будет жарко, до +32°. При этом дожди сместятся в северные и некоторые центральные области.

В четверг, 19 августа, дожди с грозами ожидаются в центре и на востоке Украины. На остальной территории - без осадков, но похолодает до +20°...+24°.

В пятницу, 20 августа, на западе будет до +24°, а на востоке и юге - до +29°. Грозы и дожди в этот день ожидаются в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

На выходных погода в Украине стабилизируется. Разница температур станет минимальной. Так, в субботу, 21 августа, практически по всей стране ожидается комфортная температура +24°...+26°, лишь на юге будет теплее. В этот день дожди возможны на крайнем западе и крайнем востоке страны. А в воскресенье, 22 августа, небольшие дожди нагрянут в западные и северные области.

Народный прогноз на неделю

16 августа - Исааков день. Каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.

17 августа - Авдотьин день. В этот день собирают лук и чеснок, последние огурцы. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов.

18 августа - Евстигней-житник. В этот день заклинали жнивы. Это делалось для того, чтобы нечистая сила не поселилась на них и не выжила с пажитей скот. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.

19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. Каков второй Спас, таков январь. Каков день на второго Спаса - таков и Покров (14 октября).

20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.

21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Ветер в поверьях часто представал живым существом. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи - к солнечной осени, на Мирона буря - к ненастному сентябрю.

22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями - к снежной зиме. Крутые вихри - к крутой зиме.

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Автор: Екатерина Лиманская