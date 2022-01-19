В ближайшие дни в Украину придет небольшое потепление, местами будет до +1°...+4°. Однако уже к выходным морозы усилятся.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в четверг, 20 января, сильные ночные морозы до -10°...-15° задержатся еще на востоке и северо-востоке Украины. А днем в западных, северных, южных и большинстве центральных областей ожидается около нуля и чуть выше, а на юге - до +4°...+5°.
В пятницу, 21 января, сильные морозы отступят. Ночью по всей стране уже будет -1°...-5°, а днем плюсовая температура ожидается на юго-востоке Украины, где столбики термометров покажут 0°...+4°.
При этом практически по всей стране ожидается снег или мокрый снег, а в западные и северные области вернется небольшой мороз.
Однако на выходных погода изменится. Уже в субботу, 22 января, минусовая температура будет как ночью, так и днем.
Напомним, по прогнозу синоптика Гидрометцентра Натальи Птухи, до конца недели украинцев ждут температурные "качели". На Крещение усилятся морозы затем немного потеплеет, а на выходных снова вернется "минус".