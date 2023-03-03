В Украине на завтра, 4 марта, объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет большинство областей страны. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, днем 4 марта в Украине, кроме южной части, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
I уровень опасности объявлен по всей стране, кроме таких областей:
- Луганская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Херсонская;
- Николаевская;
- Одесская;
- АР Крым.
Синоптики отметили, что такая погода может привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Погода в Украине испортится - прогноз синоптика
Известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что на выходных погода в Украине несколько ухудшится.
В частности, по ее данным, в субботу усилится ветер, в понедельник xenm похолодает. Также в северных областях возможен небольшой дождь и мокрый снег.