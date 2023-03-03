Завтра в Украине будет штормить / фото ua.depositphotos.com

В Украине на завтра, 4 марта, объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет большинство областей страны. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, днем 4 марта в Украине, кроме южной части, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

I уровень опасности объявлен по всей стране, кроме таких областей:

Видео дня
  • Луганская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Херсонская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • АР Крым.

Синоптики отметили, что такая погода может привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В Украине на 4 марта объявили штормовое предупреждение / фото Укргидрометцентр

Погода в Украине испортится - прогноз синоптика

Известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что на выходных погода в Украине несколько ухудшится.

В частности, по ее данным, в субботу усилится ветер, в понедельник xenm похолодает. Также в северных областях возможен небольшой дождь и мокрый снег.

Вас также могут заинтересовать новости: