Завтра в Украине ожидается сильный ветер.

В Украине на завтра, 4 марта, объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет большинство областей страны. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, днем 4 марта в Украине, кроме южной части, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

I уровень опасности объявлен по всей стране, кроме таких областей:

Видео дня

Луганская;

Донецкая;

Запорожская;

Херсонская;

Николаевская;

Одесская;

АР Крым.

Синоптики отметили, что такая погода может привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Украине испортится - прогноз синоптика

Известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что на выходных погода в Украине несколько ухудшится.

В частности, по ее данным, в субботу усилится ветер, в понедельник xenm похолодает. Также в северных областях возможен небольшой дождь и мокрый снег.

Вас также могут заинтересовать новости: