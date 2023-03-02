Еще завтра будет солнечно и комфортно, на выходных усилится ветер, в воскресенье придет похолодание.

В пятницу, 3 марта, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, разве вечером в Сумской области вероятен небольшой мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Телеграмм-канале.

Температура воздуха остается без особых изменений: ночью 0...-4°C мороза. "В течение дня пятницы ожидается +3...+7°C, в южной части и на Закарпатье + 6...+9°C", — говорится в прогнозе Диденко.

В Киеве 3 марта осадков не ожидается, будет солнечно, температура днем будет достигать +5 градусов. В субботу, 4 марта, будет штормовой ветер, а в воскресенье вообще вероятен дождь.

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"В субботу усилится ветер. В воскресенье несколько похолодает. В большинстве областей Украины существенные осадки - вряд, только в северных областях возможен небольшой дождь и мокрый снег", — добавила синоптик.

Прогноз синоптика Игоря Кибальчича на выходные 4-5 марта

По прогнозу Кибальчича, на выходных 4-5 марта ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами туманы.

Ветер западный / юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -3...+ 3°C, днем + 3...+ 9°C, в южной части местами +10...+13°C.

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