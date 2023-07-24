В большинстве областей температура поднимется до +28°...+32°. Часть страны охватят дожди и грозы.

Вторник, 25 июля, в Украине будет жарким. В большинстве областей столбики термометров покажут +28°...+32°, лишь местами на западе будет свежее, +26°...+27°. Также в западных и северных областях пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +25°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, ливень.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, ливень.

В Тернополе 25 июля ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +26°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.

В Виннице завтра будет +18°...+32°, облчно с прояснениями.

В Житомире во вторник будет ночью +18° днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+29°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +17°...+30°.

В Одессе 25 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+29°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +15°...+28°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +29°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +28°.

Приметы погоды 25 июля

25 июля - Прокла. Если в этот день над лесом туман, то будет дождь.

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