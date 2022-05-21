Сегодня в большинстве областей Украины действует I уровень опасности.

На сегодня, 21 мая, в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра ожидаются грозы и порывы ветра.

"21 мая днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Также сегодня в большинстве районов западных, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской областей, а также в Полтавской и Харьковской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Украине будет много осадков. Дожди, местами сильные и с грозами, ожидаются практически по всей стране, кроме южных областей и на Закарпатье. Осадки никак не повлияют на температуру - по всей стране будет тепло, местами столбики термометров покажут +26°...+28°.

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