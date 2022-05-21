На сегодня, 21 мая, в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение.
По данным Укргидрометцентра ожидаются грозы и порывы ветра.
"21 мая днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Также сегодня в большинстве районов западных, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской областей, а также в Полтавской и Харьковской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Украине будет много осадков. Дожди, местами сильные и с грозами, ожидаются практически по всей стране, кроме южных областей и на Закарпатье. Осадки никак не повлияют на температуру - по всей стране будет тепло, местами столбики термометров покажут +26°...+28°.