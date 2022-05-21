Осадки ожидаются везде, кроме юга страны.

Сегодня в Украине будет много осадков. Дожди, местами - сильные и с грозами, ожидаются практически по всей стране, кроме южных областей и на Закарпатье. Осадки никак не повлияют на температуру - по всей стране будет тепло, местами столбики термометров покажут +26°...+28°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет много дождей. Наиболее сильные осадки ожидаются в Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. В Черновицкой области ожидаются грозы. Сухо будет лишь на Закарпатье. Днем столбики термометров покажут +22°...+26°.

На севере Украины сегодня также будет дождить, однако в Сумской области вероятность осадков ниже. Температура днем ожидается в пределах +21°...+23°.

Жителей центральных областей также ждут дожди и небольшая облачность. Здесь в большинстве областей ожидается от +23° до +26°, местами столбики термометров поднимутся до +28°.

На востоке Украины также пройдут дожди с грозами. Здесь 21 мая будет прохладнее всего: от +17° до +23.

На юге Украины сегодня будет сухая и теплая погода. Ожидается небольшая облачность. Столбики термометров днем покажут +24°...+27°, а в Крыму будет около +21°.

Напомним, на сегодня в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.

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