По данным Укргидрометцентра, в шести областях ожидаются грозы, град и шквалы.

Сегодня, 19 августа, в некоторых областях на востоке и юго-востоке Украины ожидается ухудшение погоды.

В частности синоптики Укргидрометцентра предупреждают о грозах, а также граде и шквалах.

"19 августа в восточных и юго-восточных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +26°, возможен легкий дождь.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +29°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Ривне в пятницу ожидается практически безоблачная погода, ночью +17°, днем +29°.

В Тернополе 19 августа ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +18°...+34°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°.

В Виннице сегодня будет +16°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +17°, днем +25°, практически безоблачно.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+25°, ливень.

В Одессе 19 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +30°.

В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +18°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, гроза.

В Днепре сегодня температура ночью будет +21°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +16°...+27°, гроза.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +18°, днем +28°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +29°.

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