Перед выходными погода в Украине еще больше наладится. Дожди с грозами сместятся в центр и на восток. На западе, севере, а также в Винницкой и Одесской областях будет сухая погода. Жителей севера и северо-востока ждет комфортная температура +25°...+27°, на Закрапатье ударит жара до +34°, а на остальной территории +27°...+29°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +26°, возможен легкий дождь.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +29°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.
- В Ривне в пятницу ожидается практически безоблачная погода, ночью +17°, днем +29°.
- В Тернополе 19 августа ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+34°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°.
- В Виннице завтра будет +16°...+27°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +17°, днем +25°, практически безоблачно.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, легкий дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+25°, ливень.
- В Одессе 19 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +30°.
- В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°, легкий дождь.
- В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
- В Сумах температура воздуха составит +18°...+27°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, гроза.
- В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +16°...+27°, гроза.
- В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +18°, днем +28°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +29°.
Народные приметы на 19 августа
19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. Каков второй Спас, таков январь. Каков день на второго Спаса - таков и Покров (14 октября).