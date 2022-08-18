На западе и в большинстве северных областей 19 августа будет сухо и тепло.

Перед выходными погода в Украине еще больше наладится. Дожди с грозами сместятся в центр и на восток. На западе, севере, а также в Винницкой и Одесской областях будет сухая погода. Жителей севера и северо-востока ждет комфортная температура +25°...+27°, на Закрапатье ударит жара до +34°, а на остальной территории +27°...+29°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +26°, возможен легкий дождь.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +29°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Ривне в пятницу ожидается практически безоблачная погода, ночью +17°, днем +29°.

В Тернополе 19 августа ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+34°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +16°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +17°, днем +25°, практически безоблачно.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+25°, ливень.

В Одессе 19 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +30°.

В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +18°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°, гроза.

В Днепре завтра температура ночью будет +21°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +16°...+27°, гроза.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +18°, днем +28°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +29°.

Народные приметы на 19 августа

19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. Каков второй Спас, таков январь. Каков день на второго Спаса - таков и Покров (14 октября).

Вас также могут заинтересовать новости: