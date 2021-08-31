В некоторых областях Украины завтра, 1 сентября, ожидаются значительные дожди.

В некоторых областях на западе Украины завтра, 1 сентября ожидаются значительные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"1 сентября на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Погода в Украине 1 сентября

По данным Укргидрометцентра, 1 сентября в Украине будет происходить смена синоптических процессов, ветер станет преобладать с северо-запада и именно оттуда в страну движется холодная воздушная масса.

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"Первыми похолодание встречают западные области, поэтому в этом регионе праздник знаний будет преимущественно прохладным и дождливым, в дальнейшем во второй половине дня зона осадков доберется и до северных и центральных областей, а вот остальная территория еще завтра насладится теплой солнечной погодой", - рассказали синоптики.

Как сообщается, ночью в западных, днем также в северных и большинстве центральных областей ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер будет дуть северо-западный, западный. Его скорость составит 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге и востоке страны 13-18°; днем 21-26°, на крайнем востоке до 29°, в западных областях 15-20°.

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Автор: Екатерина Лиманская