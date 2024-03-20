В одной из областей Украины объявили І уровень опасности.

В Закарпатской области на два дня подряд объявили повышенный уровень опасности из-за заморозков. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

"Ночью и утром 20 и 21 марта на большей части территории Закарпатской области и по г. Ужгороду на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0 ... -3 градусов", - говорится в предупреждении.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

Погода на Закарпатье - прогноз на ближайшие дни

Сегодня, по данным синоптиков, на Закарпатье будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Утром на поверхности почвы и в воздухе заморозки, в горах местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха в течение дня составит +6°...+11°, в горах местами 0°...+2°.

На автодорогах утром в горах местами туман. Видимость хорошая, во время осадков 1-2 км, в тумане 200-500 метров.

В Ужгороде сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Утром на поверхности почвы и в воздухе будут заморозки 0 ° ... -2 °. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +9°...+11°.

21 марта на Закарпатье ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром заморозки 0°...-3°, в горах местами туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью будет падать до 0°...-5°, днем ожидается +8°...+13°, в горах местами 0°...+5°.

22 марта будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем пройдет слабый дождь, в горах местами мокрый снег. Ночью и утром в горах местами туман. Температура воздуха ночью 0°...+5°, днем +7°...+12°, в горах местами ночью -3°...-5°, днем 0°...+5°.

Вас также могут заинтересовать новости: