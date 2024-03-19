Непогода ожидается сегодня днем.

Во Львове на сегодня, 19 марта, объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии. По данным синоптиков, непогода ожидается также и по территории Львовской области.

"19 марта на дорогах гололедица. Днем местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода на Львовщине - прогноз на 19 марта

19 марта днем на Львовщине ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура днем по области составит +1°...+6°, во Львове столбики термометров покажут +2°...+4°.

Атмосферное давление и относительная влажность воздуха существенно не изменятся.

Погода во Львове - прогноз на ближайшие дни

По данным синоптиков, в ближайшие 5 дней во Львове ожидается переменчивая погода: снег с переходом в мокрый снег и дождь во вторник и среду, небольшой дождь в пятницу и без существенных осадков в четверг и субботу.

"Из приятного - тенденция к росту температур. На смену морозным ночам во вторник-четверг, в пятницу и субботу плюсовые температуры", - говорят синоптики.

Дневные температуры, по их данным, также будут расти. Особенно температура порадует в субботу, когда ожидается +11°...+16° по области.

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