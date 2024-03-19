Во Львове на сегодня, 19 марта, объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии. По данным синоптиков, непогода ожидается также и по территории Львовской области.
"19 марта на дорогах гололедица. Днем местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.
Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода на Львовщине - прогноз на 19 марта
19 марта днем на Львовщине ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура днем по области составит +1°...+6°, во Львове столбики термометров покажут +2°...+4°.
Атмосферное давление и относительная влажность воздуха существенно не изменятся.
Погода во Львове - прогноз на ближайшие дни
По данным синоптиков, в ближайшие 5 дней во Львове ожидается переменчивая погода: снег с переходом в мокрый снег и дождь во вторник и среду, небольшой дождь в пятницу и без существенных осадков в четверг и субботу.
"Из приятного - тенденция к росту температур. На смену морозным ночам во вторник-четверг, в пятницу и субботу плюсовые температуры", - говорят синоптики.
Дневные температуры, по их данным, также будут расти. Особенно температура порадует в субботу, когда ожидается +11°...+16° по области.