Прохладнее всего 15 июня будет в западных областях, где столбики термометров днем покажут +19°...+23°.

В среду, 15 июня, жара покинет территорию Украины. По всей стране температура снизится. Даже на юге воздух максимально прогреется до +27°...+28°. Прохладнее всего 15 июня будет в западных областях, где столбики термометров днем покажут +19°...+23°. На востоке и в Крыму ожидаются дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +19°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Тернополе 15 июня ночью будет +11°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснением, ночью +10°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +10°...+23°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +9°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +10°, днем +21°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°,пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°.

В Одессе 15 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью +17°, днем +28°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+24°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +11°...+23°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +17°, днем +22°.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +18°, днем +24°.

Народные приметы на 15 июня

15 июня - Никифора. Ветер 15 июня дует с запада - в ближайшее время будет похолодание.

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