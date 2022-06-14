15 июня в Украине будет свежо / фото УНИАН

В среду, 15 июня, жара покинет территорию Украины. По всей стране температура снизится. Даже на юге воздух максимально прогреется до +27°...+28°. Прохладнее всего 15 июня будет в западных областях, где столбики термометров днем покажут +19°...+23°. На востоке и в Крыму ожидаются дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +19°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.
  • В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
  • В Тернополе 15 июня ночью будет +11°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснением, ночью +10°, днем +20°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +10°...+23°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +22°.
  • В Виннице завтра будет +9°...+21°, небольшая облачность.
  • В Житомире в среду будет ночью +10°, днем +21°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°,пасмурно, сплошная облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°.
  • В Одессе 15 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.
  • В Херсоне в среду ночью +17°, днем +28°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
  • В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+24°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +25°.
  • В Днепре температура ночью будет +11°, днем +26°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +11°...+23°, сильный дождь.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +17°, днем +22°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +18°, днем +24°.
Погода в Украине 15 июня / фото УНИАН

Народные приметы на 15 июня

15 июня - Никифора. Ветер 15 июня дует с запада - в ближайшее время будет похолодание.

Вас также могут заинтересовать новости: