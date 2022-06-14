В среду, 15 июня, жара покинет территорию Украины. По всей стране температура снизится. Даже на юге воздух максимально прогреется до +27°...+28°. Прохладнее всего 15 июня будет в западных областях, где столбики термометров днем покажут +19°...+23°. На востоке и в Крыму ожидаются дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +19°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
- В Тернополе 15 июня ночью будет +11°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснением, ночью +10°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +10°...+23°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +22°.
- В Виннице завтра будет +9°...+21°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +10°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°,пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+23°.
- В Одессе 15 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.
- В Херсоне в среду ночью +17°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +11°...+24°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +11°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +11°...+23°, сильный дождь.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +17°, днем +22°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +18°, днем +24°.
Народные приметы на 15 июня
15 июня - Никифора. Ветер 15 июня дует с запада - в ближайшее время будет похолодание.