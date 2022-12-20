В среду, 21 декабря, в Киеве ожидается пасмурная, но сухая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в ночь на среде в столице будет около -1°...0°, а днем потеплеет до +3°. Ожидается пасмурная погода, небо будет затянуто облаками, однако днем возможны кратковременные прояснения. Без существенных осадков.
Ветер утихнет, его скорость ожидается в пределах 2,3 - 3,3 м/с. Атмосферное давление чуть пониженное, 748-751 миллиметр ртутного столба.
Прогноз погоды в Украине на завтра
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -3°, днем +2°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +1°.
В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.
В Тернополе 21 декабря ночью будет -4°, днем +3°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегдня будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +2°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +2°, пасмурно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -5°, днем +2°.
В Виннице завтра будет -4°...+2°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью -3° днем +3°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+1°, снег.
В Одессе 21 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°.
В Херсоне в среду ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха составит -2°..0°, облачно с прояснениями.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +1°, снег.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -3°...+4°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +1°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем 0°, снег.