Температура будет немного колебаться, однако в большинстве областей все же будет "плюс".

В ближайшую неделю украинцев ждет оттепель. Температура будет немного колебаться, однако в среднем ожидается небольшой "плюс". Ожидаются периодические осадки, однако они не будут сильными. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Температура повысится уже с понедельника, 11 декабря. В большинстве областей днем столбики термометров покажут 0°...+3°, на юге воздух прогреется аж до +2°...+7° и лишь на востоке еще будет небольшой "минус".

12 декабря в Украине станет еще немного теплее, морозов не будет даже на востоке. По всей стране воздух прогреется до +1°...+3°, на Прикарпатье и в Днепропетровской области будет +5°...+6°, а местами на юге столбики термометров покажут +5°...+8°.

Видео дня

Везде, кроме большинства южных и некоторых центральных областей пройдут небольшие дожди, местами - с мокрым снегом.

В среду, 13 декабря, температура существенно не изменится, лишь на крайнем западе вероятны морозы до -3°. Осадки продолжатся, однако их станет меньше.

В середине недели, 14 декабря, на юге Украины потеплеет аж до +8°...+12°, на остальной территории будет от 0° до +5°. В большинстве областей пройдут дожди.

Перед выходными, 15 декабря, на западе Украины температура снизится до -1°...+2°, на остальной территории будет +1°...+3°, на юге и юго-востоке +3°...+5°, а в Крыму воздух прогреется до +9°.

На выходных, 16 и 17 декабря, температура в Украине чуть снизится. Ночью температура будет падать до -2°...-7°, а днем по всей стране будет -2°...+1°.

Вас также могут заинтересовать новости: