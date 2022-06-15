В Укргидрометцентре предупреждают о грозах, граде и шквалах ветра.

На сегодня, 15 июня в пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение. По словам синоптиков, ожидаются грозы, а в отдельных районах еще град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"15 июня в восточной и юго-восточной части грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская.

Напомним, сегодня жара покинет территорию Украины. По всей стране температура снизится. Даже на юге воздух максимально прогреется до +27°...+28°. Прохладнее всего 15 июня будет в западных областях, где столбики термометров днем покажут +19°...+23°. На Востоке и в Крыму ожидаются дожди.

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