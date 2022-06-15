На сегодня, 15 июня в пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение. По словам синоптиков, ожидаются грозы, а в отдельных районах еще град и шквалы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"15 июня в восточной и юго-восточной части грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская.
Напомним, сегодня жара покинет территорию Украины. По всей стране температура снизится. Даже на юге воздух максимально прогреется до +27°...+28°. Прохладнее всего 15 июня будет в западных областях, где столбики термометров днем покажут +19°...+23°. На Востоке и в Крыму ожидаются дожди.