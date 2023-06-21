Повышение температуры ожидается уже в ближайшие дни.

В ближайшие дни температура во многих областях Украины достигнет отметки в +30°, местами воздух прогреется до знойных +33°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Вместе с тем, на западе страны ожидается похолодание, которое к концу недели распространится и на другие части нашей страны.

В четверг, 22 июня, в Украине будет практически без осадков. В большинстве областей воздух прогреется до +27°...+29°. В районе Кропивницкого, Николаева и Херсона - будет до +30°.

Перед выходными, 23 июня, температура повысится. Столбики термометров уже будут показывать +28°...+32°.

Видео дня

В субботу, 24 июня, погода в Украине изменится. В большинстве областей пройдут дожди и грозы. На западе температура снизится до +19°...+25°, также жара отступит и с севера Украины, где ожидается +26°...+29°.

Одновременно с этим жара в центральной части, на юге и востоке лишь усилится. Ожидается до +30°...+33°.

К концу недели, 25 июня, сильная жара до +30°...+32° останется лишь на юго-востоке Украины.

На сегодня во многих областях Украины объявлен І уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, днем в центральных, восточных, южных областях и на Закарпатье ожидаются грозы.

Вас также могут заинтересовать новости: