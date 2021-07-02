Июнь в столице выдался намного жарче нормы.

Среднемесячная температура воздуха в Киеве в июне составила +21,3°С, что на 1,8°С выше климатической нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как сообщается, с 23 по 26 июня было побито аж 10 температурных рекордов. Отмечено 6 дней с максимальной температурой воздуха выше +30°С.

Холоднее всего в столице было 1 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +7,4°С, а жарче всего – 24 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +35,5°С.

Осадков в июне на проспекте Науки 37 выпало 24 мм, или 32% климатической нормы.

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Автор: Екатерина Лиманская