Завтра в Киеве будет жарко / фото УНИАН
В пятницу, 2 июля, в Киеве ожидается небольшая облачность, без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Температура ночью +18°, днем столбики термометров поднимутся до +28°.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.
Атмосферное давление пониженное - 741 мм ртутного столба.
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