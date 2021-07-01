Осадки не прогнозируются.

В пятницу, 2 июля, в Киеве ожидается небольшая облачность, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Температура ночью +18°, днем столбики термометров поднимутся до +28°.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.

Атмосферное давление пониженное - 741 мм ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская